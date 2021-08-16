أول تعليق من الطب البيطري بشأن "قرود حدائق الأهرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

علق الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على صور وجود قرود في منطقة حدائق الأهرام، واستغاثات الأهالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فريقا توجه إلى حدائق الأهرام لاصطياد تلك القرود، مشيرًا إلى أن القرود من الحيوانات البرية، وهي ليست من اختصاص الطب البيطري، وحديقة الحيوان لها طرق معينة للتعامل واصطيادها.

انتشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرود في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة؛ فمنذ حوالي 3 أشهر لاحظ سكان المنطقة قردين يقفزان من شرفة إلى أخرى ومن عمارة إلى لأخرى، وادعى الأهالي أنهما يقذفانهما بالحجارة أثناء وجودهما بالبلكونات، محذرين باقي السكان منهما، ونصحوهم بضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ عند رؤيتهما، لعدم التعرض للأذى.