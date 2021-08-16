شيخ الأزهر يُعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء للشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار.

وقال شيخ الأزهر في تدوينة له على صفحته الرسمية على فيسبوك بالغتين العربية والإنجليزية: «خالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار عكار، ندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي أهل لبنان شر هذه المصائب، وأن ينعم على هذا البلد العربي الشقيق بالأمن والوحدة والاستقرار».

وأعرب شيخ الأزهر في وقت سابق عن تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق، قائلاً: «قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسؤئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان».

وكانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين.