قتلى وجرحى جراء التدافع.. فوضى وإطلاق نار كثيف في محيط مطار كابل

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء التدافع في مطار كابل، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية بسقوط 3 قتلى على الأقل جراء إطلاق النار في المطار.



وأفادت مصادر "أن إطلاق نار كثيف شهده محيط مطار كابل الدولي، بعد حديث عن فوضى وتدافع وسقوط قتلى وجرحى، بعضها بنيران أميركية".



من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الجموع في مطار كابل كانت خارج السيطرة، وإن القوات الأميركية أطلقت النار لمنع الفوضى.



وأفاد مسؤول أميركي آخر بأن إطلاق النار في الهواء في مطار كابل جاء لمنع أفغان من ركوب طائرات عسكرية، وأشار إلى أن الرحلات الجوية العسكرية من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين في السفارات.



وقال شاهد لوكالة الصحافة الفرنسية "أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تقضي سحقا".



ويتولى جنود أميركيون مسؤولية تأمين المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ودبلوماسيين أجانب من عدة دول إضافة إلى مدنيين آخرين يرغبون بالمغادرة عقب سيطرة مسلحي طالبان على معظم المرافق في العاصمة كابل.



وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا الأسبوع الماضي عن إرسال مئات الجنود إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء دبلوماسيي ورعايا البلدين، وذلك مع تمدد طالبان وسيطرتها على معظم مراكز الولايات الأفغانية.



وأمس الأحد، نقل مراسل الجزيرة أن مقاتلي الحركة حرصوا خلال دخولهم العاصمة كابل على عدم الاحتكاك أو الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات أميركية، خاصة المطار.



شائعات

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس.



ونقلت الجزيرة عن مراسلها، قفي كابل صباح اليوم الاثنين بأن نحو 3 آلاف أفغاني موجودون في مطار كابل على أمل المغادرة، وأشار إلى أنه رصد حركة كبيرة باتجاه المطار لأشخاص يرغبون بالمغادرة من دون أن تكون لديهم تذاكر أو تأشيرات دخول.



ولفت المراسل إلى أن الحشود توجهت إلى المطار بعد انتشار شائعات بين سكان العاصمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن دولا غربية -خاصة الولايات المتحدة وكندا- ستقوم بنقل الراغبين بالهجرة إليها من دون حاجة إلى تأشيرات أو وثائق سفر.



وعقب حادثة إطلاق النار والفوضى أعلنت سلطات مطار كابل إلغاء الرحلات التجارية، وقالت في بيان "لن تكون هناك رحلات تجارية تنطلق من مطار حامد كرزاي لمنع النهب.. رجاء، لا تهرعوا إلى المطار".



وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على العاصمة ودخولها القصر الرئاسي أمس الأحد انتشرت بعض مقاطع الفيديو المصورة من داخل مطار كابل، حيث تسود حالة من الفوضى والازدحام الشديد، وافترش بعض المسافرين صالات المطار وساحاته.



وأظهرت بعض المقاطع حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.



وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابل، وسيطرت على المقار الأمنية والحكومية فيها، وذلك عقب سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.



ووجهت حركة طالبان -بعيد دخول مقاتليها العاصمة كابل- رسائل طمأنة للشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بشأن المرحلة المقبلة في البلاد، وأكدت وجود محادثات لتشكيل حكومة شاملة، في حين قال الرئيس أشرف غني إنه غادر أفغانستان حقنا للدماء.



وقبل حلول مساء الأحد أعلنت الحركة السيطرة على القصر الرئاسي في كابل، وأظهرت صور خاصة للجزيرة عددا من عناصر الحركة وهم يتسلمون القصر من موظف بالرئاسة.



كما أظهرت صور ليلية تمركز مقاتلي الحركة في نقاط عدة بالعاصمة، وأفادت مصادر من طالبان بأنها نسقت مع الأميركيين بشأن مناطق انتشار مسلحيها في العاصمة، وذلك تجنبا لأي صدام محتمل مع القوات الأميركية التي تقوم بتأمين مطار العاصمة لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين والأجانب.



المصدر: وكالات + الجزيرة