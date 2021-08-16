غوتيريش يدعو طالبان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حركة طالبان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، وذلك في كلمة له موجهة لمجلس الأمن الدولي.

كما دعا غوتيريش كل دول العالم، إلى استقبال اللاجئين الأفغان والتخلي عن ترحيلهم.

من جهة أخرى، قال غوتيريش إن ثمة تقارير تقشعر لها الأبدان عن قيود شديدة على حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المتزايدة بحق النساء والفتيات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة للقضاء على التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان احترام حقوق الإنسان.

وأكد غوتيريش أن وجود الأمم المتحدة في أفغانستان سيتكيف مع الوضع الأمني لكنه سيستمر في تقديم الدعم.