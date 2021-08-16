وزير الدفاع الأفغاني: لم أغادر كابل.. وسنواصل القتال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، ودخول عناصر قصر الرئاسة، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان الجنرال بسم الله محمدي، اليوم الاثنين، أنه لم يغادر كابل، متعهدا بمواصلة القتال ضد “الإرهابيين”.

وشدد محمدي خلال تغريدة على تويتر على رفضه الحوار مع من تلطخت أيديهم بدماء مئات الآلاف من الأفغان.

كان القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني قد وجه انتقادا لاذعا للرئيس أشرف غني ومسؤولين آخرين على خلفية مغادرتهم البلاد.

وكتب محمدي على “تويتر”: “قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته”.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.