كورونا يفتك بأطفال أميركا.. وإيران تسجل حصيلة وفيات غير مسبوقة

■ السعودية تعلن وجود متحور دلتا.. ومصر تنفي دخولها الموجة الرابعة بشكل فعلي

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

وصل عدد الأطفال الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بـ”كوفيد 19” إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 1900 بحلول أمس الاول الأحد، حيث تم توسيع مستشفيات الجنوب لاستيعاب تفشي المرض الناجم عن متغير “دلتا” شديد العدوى. وقد تسبب متغير “دلتا”، الذي ينتشر بسرعة بين الجزء غير الملقح من سكان الولايات المتحدة الأميركية، في ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة دخول الأطفال إلى 1902 حالة، وفقا لبيانات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية. وقالت سالي جوزا، الرئيسة السابقة للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، لشبكة “سي إن إن”: “هذا ليس كوفيد العام الماضي، هذا أسوأ، وأطفالنا هم أكثر من سيتأثرون به”. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الإيرانية، تسجيل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس كورونا المستجد ليناهز إجمالي ضحايا الوباء 98 ألفا من بين أكثر من 3.7 مليون مصاب. وكشفت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، خلال مؤتمر صحفي، عن وفاة 620 شخصا منذ السبت بسبب وباء “كوفيد19”، وذلك لتصبح حصيلة الوفيات اليومية الأعلى منذ تفشي الوباء.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية لأول مرة، أن متحور دلتا من فيروس كورونا، موجود في المملكة. وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: “متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني”، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأوضح أن المتحور دلتا ينتقل من الشخص المصاب الواحد إلى 6 أو 7 أشخاص، مقابل الانتشار فقط إلى شخص أو إثنين في النسخة القديمة من الفيروس، مشددا على أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي للمتحور السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق على خلفية سرعة انتشاره. في الكويت كشفت مصادر صحية في الكويت حقيقة صدور توصيات بإقرار التطعيمات الواقية من فيروس كورونا سنويا. حيث نقلت صحيفة “القبس” عن المصادر أنه لا توجد حتى الآن أية توصيات من منظمات صحية دولية تشير الى الحاجة لإقرار مثل هذا التوجه. في السياق كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن نسبة متلقي جرعات لقاح كوفيد19 في الدولة. وأوضحت الوزارة أن 82.31 في المئة من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد19، في حين أن 72.92 في المئة تلقوا جرعتين. في السياق سجلت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن 20 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة مقارنة مع 17 إصابة وأربع حالات وفاة أمس الاول. وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها عدن في بيان لها أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وسقطرى. بينما تم تسجيل حالتي الوفاة في حضرموت جنوب شرق اليمن. في مصر كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة دخول بلاده الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.