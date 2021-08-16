انت الان تتابع خبر مؤتمر دول الجوار وشروط سلطة الطيران لدخول الزائرين.. في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بغداد تدير طاولة حوار إقليمية نهاية الشهر الجاري , وجهود مكثفة لانجاح قمة دول الجوار.
لأسترجاع اموال العراق المهربة .. النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
طالبان تهيمن على أفغانستان , والامم المتحدة تدعو لاستقبال اللاجئين الافغان والتخلي عن ترحيلهم.
بينها بطاقة اللقاح .. سلطة الطيران تحدد شروط دخول زائري عاشوراء إلى البلاد لمنع تفشي الوباء.
طالبان تهيمن على أفغانستان , والامم المتحدة تدعو لاستقبال اللاجئين الافغان والتخلي عن ترحيلهم.