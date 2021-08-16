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مؤتمر دول الجوار وشروط سلطة الطيران لدخول الزائرين.. في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - بغداد تدير طاولة حوار إقليمية نهاية الشهر الجاري , وجهود مكثفة لانجاح قمة دول الجوار.
لأسترجاع اموال العراق المهربة .. النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

بينها بطاقة اللقاح .. سلطة الطيران تحدد شروط دخول زائري عاشوراء إلى البلاد لمنع تفشي الوباء.

طالبان تهيمن على أفغانستان , والامم المتحدة تدعو لاستقبال اللاجئين الافغان والتخلي عن ترحيلهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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