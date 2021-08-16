انت الان تتابع خبر الفياض يلتقي بشار الاسد وينقل له رسالة من الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، الرئيس السوري بشار الاسد ونقل له رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي بشان مؤتمر دول الجوار.
وقال المكتب الاعلامي لفالح الفياض في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس هيئة الحشد الشعبي نقل خلال لقائه رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل. "
واضاف انه "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".
واشار البيان الى ان "ما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها."
واضاف انه "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".
واشار البيان الى ان "ما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها."