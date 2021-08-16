أوزبكستان: أجبرنا طائرات عسكرية أفغانية على الهبوط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول رفيع المستوى في أوزبكستان النقاب عن أن طائرة عسكرية أفغانية اصطدمت في الجو مع طائرة حربية أوزبكية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن تلك الحادثة دفعتنا لإجبار 22 طائرة عسكرية، و24 مروحية أفغانية على الهبوط في مطار ترمذ يومي 14 و15 أغسطس/أب الجاري



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية الأحد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم الوزارة قوله إنه "في 15 أغسطس، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوزبكية في منطقة شيرآباد بولاية صرخانداريا، بإحباط محاولة عبور طائرة عسكرية أفغانية بشكل غير قانوني لحدود أوزبكستان الجوية".

وكانت الدفاع الأوزبكية أكدت صحة التقارير الإعلامية حول تحطم طائرة تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني في جنوب أوزبكستان أمس، مشيرة إلى أنها تتحرى في تفاصيل الحادث.

ونقل موقع Gazeta.uz عن مصدر محلي أن جنديين أفغانيين نقلا إلى المستشفى في فرع مدينة ترمذ للمركز العلمي الجمهوري للمساعدات الطبية الطارئة، وهو ما أكده موظف في المستشفى لوكالة "نوفوستي"، مضيفا أنهما في حالة خطيرة.

وتسود حالة من الفوضى على مطار العاصمة الأفغانية، كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وفرار رئيس البلاد أشرف غني للخارج.