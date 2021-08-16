شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نظرا للأحداث الراهنة.. "الطيران المدني" الإماراتية تعلق الرحلات الجوية إلى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.



وذكرت الهيئة في بيان أصدرته الإثنين، أنها تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.