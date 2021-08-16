«حكومة كفاءات وطنية».. في أول تحرك.. ما هي مطالب حركة النهضة الإخوانية التى رفعتها للرئيس التونسي

الشارقة - اميمة ياسر - طالبت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر "فيسبوك"، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة، يوم الجمعة، لبحث ما وصفته بـ"التداعيات الخطيرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية".

وقالت الحركة إنها "تطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعديا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات".على حد تعبيرهم.

وأضافت أن هناك حاجة لازمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و"رفع الحصار" عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

ونوهت بأن الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار وأن مقتضى المسؤولية الوطنية هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد، على حد وصف البيان.

وجددت الحركة رفضها لما وصفتها بـ"الإجراءات التعسفية"، من وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي، ودون تعليل، ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي.

أعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليوتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وخرج الشعب التونسي الي الشوارع تأييدًا لقرارات الرئيس التونسي، مقابل بعض المظاهرات لحزب النهضة التونسي وأعضائه من الإخوان.