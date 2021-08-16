بريطانيا تهدد حركة طالبان بعدم حصولها على الشرعية الدولية ما لم تلتزم بتعهداتها

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

هددت بريطانيا، حركة طالبان بعدم حصولها على الشرعية الدولية ما لم تلتزم بتعهداتها، داعية الحركة لضرورة احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات.



وقالت باربرة وودوارد مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، إن كابول تواجه كارثة إنسانية، ولا بد أن تحترم طالبان القانون الإنساني العالمي.

وتابعت: سنواصل العمل مع الشركاء المحليين ومجلس الأمن من أجل بناء أفغانستان شاملة وعادلة، ويجب على طالبان احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات.