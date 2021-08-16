شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين : 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.