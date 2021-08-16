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وزراء خارجية أوروبا يجتمعون غدا لمناقشة سقوط « كابول»

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

وقال بوريل على تويتر "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي‭ ‭‬‬ لوزراء خارجية الاتحاد عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي".

وأضاف "أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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