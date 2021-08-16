شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجول في نيجيريا .. هجوم مسلح ومقتل 22 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في نيجيريا فرض حظر التجول وسط البلاد من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً ، وذلك عقب اشتباكات بين فلاحين ومربي المواشي عند أطراف مدينة غوس، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم تأكيد الرئيس محمد بخاري في بيان له، أن الحادث يتجاوز المواجهة بين مزارعين ومربي المواشي، وهو هجوم مشين ذو دوافع " شيطانية" .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالجهة، أوبا أوغابا، أن مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي هاجموا قافلة تضم 5 حافلات في محافظة " بلاتو" وسط البلاد، أدى كذلك إلى إصابة 14 شخصاً، فيما تم إنقاذ 21 آخرين.

يذكر أن شمال-غرب و وسط نيجيريا يشهدان منذ سنوات أعمال عنف طائفية، متعلقة بالسيطرة على المياه والأراضي .