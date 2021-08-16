أفغانستان: طالبان تعلن انتهاء الحرب.. أميركا تسعى لتأمين المطار وروسيا مستعدة للتعامل مع «الانتقالية»

كابول ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت حركة طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها فيما تسعى الولايات المتحدة لتأمين مطار العاصمة في الوقت الذي أبدت فيه روسيا استعدادها للتعامل مع حكومة انتقالية، كما أقامت إيران مناطق عازلة على حدودها تحسبا لعمليات نزوح. وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد أمس الأول مع دخول مقاتلي الحركة المدينة قائلا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان في مطار كابول أملا في المغادرة.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريح لتلفزيون الجزيرة “هذا يوم عظيم للشعب الأفغاني وللمجاهدين. لقد شهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على مدار 20 عاما…الحمد لله الحرب انتهت”. وبثت قناة الجزيرة مقطع فيديو قالت إنه لزعماء من طالبان داخل القصر الرئاسي ومعهم عشرات المسلحين.

وقال نعيم إن شكل النظام الجديد في أفغانستان سيتضح قريبا مضيفا أن الحركة لا ترغب في العيش في عزلة ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

وأضاف “لقد وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه وهو حرية بلادنا واستقلال شعبنا… لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين”.

من جانبها عززت الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان لترتفع إلى ستة آلاف جندي بعد وصول طالبان إلى العاصمة.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان في بيان مشترك إنهما يهدفان لتأمين مطار كابول من أجل مغادرة آمنة لمواطني الولايات المتحدة وحلفائها.

من جانبه أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف عن استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان. وأقامت إيران مناطق عازلة على حدودها مع أفغانستان لتوفير الحماية لهم، تحسبا لتدفق موجة من اللاجئين في أعقاب تقدم طالبان.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) “لقد توقعنا بالفعل موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان منذ شهرين، ومن ثم بدأنا في إقامة مناطق عازلة مؤقتة عند المعابر الحدودية الثلاثة”.