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بريطانيا تهدد "طالبان": لا شرعية دولية دون الالتزام بالتعهدات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت بريطانيا، حركة طالبان بعدم حصولها على الشرعية الدولية ما لم تلتزم بتعهداتها، داعية الحركة لضرورة احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات.

وقالت باربرة وودوارد مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، إن كابول تواجه كارثة إنسانية، ولا بد أن تحترم طالبان القانون الإنساني العالمي.

وتابعت: سنواصل العمل مع الشركاء المحليين ومجلس الأمن من أجل بناء أفغانستان شاملة وعادلة، ويجب على طالبان احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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