تعرف على أحوال الطقس بالامارات غداً الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارت أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.



حركة الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 08:03 والمد الثاني عند 19:36والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزرالثاني عند الساعة 03:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 15:45 والمد الثاني عند الساعة 06:50 والجزرالأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 70 15

دبي 42 29 75 15

الشارقة 43 30 75 15

عجمان 41 32 80 20

أم القيوين 43 33 85 20

رأس الخيمة 37 33 85 20

الفجيرة 33 29 90 45

العين 44 31 75 10

ليوا 44 31 70 10

الرويس 42 33 70 15

السلع 43 32 75 15

دلما 39 32 80 20

طنب الكبرى 38 33 80 20

طنب الصغرى 38 33 80 20

أبو موسى 38 33 80 20 .