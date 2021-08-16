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ولي عهد ابوظبي و رئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

 

كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة " كوفيد ــ 19 " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

 

وتبادل مع رئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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