فوضى عارمة بمطار كابول.. وقناة العربية تبث لحظة سقوط 3 أفغان من طائرة أثناء مغادرتها المطار.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - شهد مطار العاصمة الأفغانية كابول فوضى عارمة، نتيجة التدافع نحو الطائرات التى تقل الرعايا الأجانب من أفغانستان، بسبب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك، وبث ناشطون أفغان صورا تظهر محاولة العشرات منع طائرة عسكرية أمريكية تحمل أعضاء بعثتها الدبلوماسية من الإقلاع من مطار كابل.



ولقى 3 أفغان مصرعهم، نتيجة سقوطهم بعد أن تعلقوا بعجلات طائرة أثناء مغادرتها مطار كابول، وبثت قناة العربية الحدث صورة للطائرة التى تشبث بها المواطينين الأفغان.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب الفوضى التى شهدها مطار كابل نتيجة التدافع على الطائرات المرابطة فى المطار لإجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، والتى سيطرت عليها حركة طالبان.

وذكر بيان لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أنه سيتم توسع التواجد الأمني في كابول إلى ما يقرب من 6000 جندي، لتمكين المغادرة الآمنة للأفراد الأميركيين وحلفائنا في أفغانستان.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان إن جوتيريس حث "طالبان وجميع الأطراف الأخرى (في أفغانستان) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح" وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف المتحدث "يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين"