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كيف تطور معدل البطالة في عام ونصف من تداعيات جائحة كورونا؟ (جراف)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 7.3% من قوة العمل مقابل 7.4% خلال الربع الأول من نفس العام.

وتكررت هذه النسبة للمرة الثانية في العام ونصف الأخيرة التي شهدت تداعيات أزمة جائحة على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث سجل معدل البطالة 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 وهو ما يعد ثاني أقل نسبة في نحو الـ 32 عاما الأخيرة بعد معدل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في آخر عام ونصف حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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