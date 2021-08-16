نشوب حريق في محل لتجارة الهواتف المحمولة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة بقرية "تلبانة" مركز المنصورة، وعلل صاحب المحل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن بقرية " تلبانة " دائرة المركز.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط المباحث وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل لتجارة الهواتف محمولة بمساحة "3×4" أمتار تقريبا "إيجار" أحمد المتولي" 31 سنة، صاحب محل ومقيم بالقرية، ملك "صفوت عبد اللطيف سليمان" 50 سنة، بالمعاش، ومقيم بالقرية.

وبسؤال مستأجر المحل علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8926 إدارى مركز المنصورة، للعرض على النيابة العامة.