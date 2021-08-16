بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الشيخ رمضان عبد النبى وكيل المنطقة الأزهرية بالفيوم، اليوم الإثنين، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 للقسم العلمي والأدبي مبصر والقسم الأدبي "مكفوفين".

وقال وكيل منطقة الفيوم الأزهرية أن أوائل القسم العلمي هم: شروق عرفه رمضان معهد فتيات العجميين، عبد الرحمن حسنى محمد معهد أطسا الأزهرى، ملك سلامة أحمد عبد الواحد معهد فتيات سنورس، أحمد سيد رمضان معهد الفيوم، مريم ربيع يوسف عبدالجواد معهد فتيات الفيوم.

وأوضح الشيخ "رمضان" أن أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي "مبصرين" كل من: رحمة محمود أحمد عائشة محمود عزت معهد فتيات العشيري، شهد محمد عيسى سيد معهد فتيات فيديمين، وفاء محمد عبد الله معهد فتيات الأعلام، آية محمد رمضان عبد التواب معهد فتيات العشيري.

وقال إن أوائل القسم الأدبي "كفيف" هم: نور الدين محمد عبد الصمد ماضى معهد الفيوم الأزهري، هاجر خالد عبد العاطي عبد الهادي معهد فتيات الفيوم.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم التهنئة للطلاب الأوائل وتمنى لهم التوفيق فى المرحلة الجامعية وأن يحققوا مراكزا متفوقة خلال الفترة المقبلة من الدراسة الجامعية .