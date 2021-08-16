مصرع شخصين وإصابة ثالث بغيبوبة أثناء الاستحمام في نهر النيل بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما غرقا وأصيب آخر مجهول الهوية بغيبوبة بعدما غرقوا أثناء قيامهم بالاستحمام في نهر النيل "فرع دمياط" وذلك بمنطقة قصر الثقافة بالمنصورة.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمياه نهر النيل خلف منطقة "قصر الثقافة" دائرة القسم.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تم انتشال كل من "هاني فضل زکی معوض" 32 عاما، عامل، ونجل عمه "أبانوب جرجس زکی معوض" 25 عاما، عامل، ويقيمان شارع الجلاء "دائرة قسم أول المنصورة، وشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر وتم نقلهم إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وتبين وفاة الأول والثاني وإصابة الثالث بغيبوبة، وتم حجزه بقسم العناية المركزة.

بسؤال شاهدي الواقعة كلا من "عبد السميع محمد عبد السمیع" 42 عاما، حداد، ومقيم شارع "سكة سندوب" دائرة قسم أول المنصورة، و"محمد عبدالله عبدالحليم يوسف" 23 سنة، طالب، ومقيم قرية "ميت شنشا" دائرة مركز أجا، قررا بأنهما شاهدا المذكورين حال قيامهم بخلع ملابسهم ونزولهم المياه للاستحمام ، ولعدم إجادتهم السباحة جرفهم التيار ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال كلا من شقيق المتوفى الأول "سمير فضل زکی معوض "47 سنة، سائق، وشقيق المتوفى الثاني "مينا جرجس زکی معوض" 43 عاما، حداد، أيدا المضمون ذاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ولم يتعرفا على المصاب.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5272 إداري قسم ثان المنصورة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.