حماس ترحب بسيطرة طالبان على كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

أعربت حركة حماس عن مباركتها "للشعب الأفغاني باندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة" في إشارة إلى سيطرة حركة طالبان على كابول.

وهنأت الحركة الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، في بيان لها "حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على الانتصار الذي جاء تتويجًا لجهادها الطويل على مدار عشرين عامًا مضت"، على حد تعبير البيان.

وتابعت الحركة في بيانها "وإذ تتمنى الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار، لتؤكد أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت بأن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله".