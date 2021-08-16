بريطانيا تعتزم إجلاء المئات من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستجلي المئات من مواطنيها ومن الأفغان المؤهلين لذلك يومياً، وإن الرحلات الجوية لمغادرة أفغانستان ستستمر ما دام ذلك آمناً.وقال المتحدث: «أقول إن المئات على الأقل سيغادرون على متن الرحلات، لكن الوضع مائع بشكل واضح».

وأضاف، رداً على سؤال بشأن إلى متى تعتزم بريطانيا مواصلة تلك الرحلات: «نود بوضوح مواصلة عمل ذلك ما دمنا قادرين على فعله وما دام ذلك آمناً».

وتجتمع لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الاثنين، لبحث الوضع في أفغانستان.