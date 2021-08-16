الخارجية العراقية تنفي دعوة بشار الأسد لحضور قمة بغداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة بشأن توجيه الدعوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور قمة دول الجوار في بغداد.

الخارجية قالت في بيان صحفي: “تداولت بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد”.

وأضافت أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية لذا اقتضى التوضيح”.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، كانت قالت في وقت مبكر اليوم، إن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق “فالح الفياض”، نقل إلى الأسد، رسالة من رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” تتعلق بمؤتمر دول الجوار.

وذكرت الوكالة أن “الأسد” استقبل “الفياض” الذي نقل إليه رسالة من “الكاظمي” تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.