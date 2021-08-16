الكشف عن أهداف زيارات قائد فيلق القدس السرية للعراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2021 3:23 مساءً

منذ تولي إسماعيل قاني منصب قائد فيلق القدس خلفا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد، قام قاني بعدة زيارات للعراق كان معظمها بشكل سري وغير معلن.

قال سفير إيران في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم الإثنين، إن زيارات قائد فيلق القدس إسماعي قاآني للعراق كانت معظمها سرية.

وأشار مسجدي إلى أن الجنرال إسماعيل قاآني؛ قائد فيلق القدس بمليشيات الحرس الثوري، هو مسؤول ملف التعاون مع العراق، كاشفا عن عدة رحلات اتسمت بالسرية، مؤخرا إلى بغداد.

السفير الإيراني في حديث للصحافة الإيرانية، اعترف بأنه “في الأشهر الأخيرة قام الجنرال إسماعيل قاآني بعدة رحلات إلى بغداد، حيث التقى كبار المسؤولين السياسيين والفصائل العراقية المسلحة”.

وعند سؤاله عما إذا كانت زيارة قاآني إلى بغداد بهدف الضغط على الفصائل الموالية لطهران، لوقف استهداف القوات الأمريكية وحل المشاكل القائمة بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي، قال مسجدي: “قاآني الذي هو اليوم خليفة قاسم سليماني، مسؤول من الحكومة الإيرانية للتعاون مع العراق، وزياراته زيارة رسمية للتفاوض مع العراق”.

وزعم السفير الإيراني ببغداد أن “زيارات الجنرال إسماعيل قاآني إلى العراق كلها بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين مختلف القوى العراقية، ولهذا تتم هذه الرحلات بدعوة من السلطات العراقية”، حسب قوله.

وعن علاقة آخر زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني للعراق، بمحادثات واشنطن وبغداد، قال مسجدي، إن الجنرال الإيراني، “لم يزر العراق بعد المحادثات الأمريكية، وكانت زيارته الأخيرة تقريبًا قبل محادثات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن”.

وكانت الولايات المتحدة قد اغتالت في الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020، قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، وبعدها أعلن المرشد علي خامنئي تعيين نائبه الجنرال إسماعيل قاآني بمنصب قائد فيلق القدس.