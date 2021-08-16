تونس.. إحباط تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، عن إحباط كمية من مخدر الكوكايين في ميناء حلق الوادي شمالي البلاد، تصل قيمتها إلى 15 مليار دينار أي ما يعادل 5.38 مليون دولار.

الناطق باسم الديوانة العامة التونسية، “هيثم زناد” قال إن “كميات الكوكايين المحجوزة قياسية حيث تصل إلى 17 كلغ، تضم ضبطها في عملية نوعية، وتصل قيمتها إلى 15 مليون دينار”.

وأشار “زناد” على ما نقلته قناة “نسمة” التونسية الخاصة إلى أن سعر الغرام الواحد من الكوكايين في السوق يتراوح بين 250 و400 دينار (90 إلى 143 دولارا).

يشار إلى أن الديوانة التونسية، كانت قد أعلنت أنها ضبطت فجر أمس الأحد “15 صفيحة” من الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما وتقودها تونسية مقيمة بالخارج.

وأوضحت الديوانة أن كمية الكوكايين المضبوطة تزن إجمالا 17520 غراما، وهي أكبر كمية من هذا المخدر يتم ضبطها داخل البلاد على الإطلاق.