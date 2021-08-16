السودان يتهم أثيوبيا بالمماطلة في ترسيم الحدود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إن بلاده جادة في تعمير أراضي الفشقة، متهما إثيوبيا بالمماطلة لعدم ترسيم الحدود.

وخلال فعالية كبيرة احتفالا باستعادة أراضي الفشقة السودانية من إثيوبيا، قال البرهان: “نحن مصصمون على تعمير أراضي الفشقة وهذه البداية، وإثيوبيا ظلت طول السنين الماضية تماطل لعدم ترسيم الحدود معنا”.

كما أكد أن “كل السودانيين يدافعون عن أراضي الفشقة ومع أهالي الفشقة من أجل تعميرها واستقبال الاستثمار فيها”.

وأضاف قائلا: “لدينا متبق من الأراضي لم نستعدها بعد وسوف نستعيدها بالطرق السلمية والدبلوماسية مع إثيوبيا، ونسعى لإعادة العلاقات مع إثيوبيا لأنها دولة جارة للسودان”.

يشار إلى أن نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، الفريق “منور عثمان نقد”، كان قال إن “الاستثمار في الأراضي المحررة بالفشقة يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية، وهي التي تحدد من يزرع أو يستثمر”، مضيفا أن سلطات القضارف هي الجهة المخول لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقا للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة.

وفي الشهر الماضي، قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن “ياسر العطا”، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.

يذكر أن العلاقات السودانية الإثيوبية، تشهد توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.