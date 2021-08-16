ولي عهد ابوظبي و رئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012