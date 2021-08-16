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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد ابوظبي و رئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.
كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة " كوفيد ــ 19 " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.
وتبادل مع رئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.