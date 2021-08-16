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ولي عهد ابوظبي و رئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

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محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

 

كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة " كوفيد ــ 19 " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

 

وتبادل مع رئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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