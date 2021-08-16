الاقامة تقبض على 105 اجنبيا مخالفا لشروطها

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين،عن القاء القبض على ١٠٥ اجنبيا مخالفاً لشروط الإقامة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كوادر مديرية شؤون الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تمكنت من ألقاء القبض على 105 شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في مناطق أطراف بغداد عويريج وعلوة الرشيد لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".



واضافت انه "مازالت جهود المديرية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين والتعامل معهم وفق القوانين النافذة، حيث اهابت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بالمواطنين عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام" .

