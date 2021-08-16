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عمليات بغداد تنفذ عملية تفتيش في الشعلة وتعثر على اسلحة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي، اليوم الاثنين، عن عملية تفتيش في محلة ٤٦٤ منطقة ام نجم و منطقة الدوانم بمدينة الشعلة شمال غربي بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان القيادة نفذت عملية تفتيش في في محلة ٤٦٤ منطقة ام نجم و منطقة الدوانم بمدينة الشعلة شمال غربي بغداد وتم العثور على الأسلحة".

واضافت انه "تم العثور على BKC عدد 1 وبندقيه كلاشنكوف عدد ٧ وحاويه ام فور عدد٣ فارغة و حاويهBKC محمول فارغ عدد١ وعتاد خفيف كلاشنكوف مفرد عدد٩٠ اطلاقة و عتادBKC مفرد عدد ٤٥٠ اطلاقة و شريط BKc عدد٣ و مخزن كلاشنكوف فارغ عدد6 ".


واشارت القيادة الى ان " القوة التي نفذت العملية عادت بدون حادث".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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