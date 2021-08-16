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كورتوا حارسا لريال مدريد حتى 2026

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-16 | 14:43

كورتوا حارسا لريال مدريد حتى 2026

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أعلن نادي الإسباني، اليوم الاثنين، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.
وقال النادي في بيان: "اتفق ريال مدريد وكورتوا على تمديد عقد اللاعب والذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 حزيران 2026".

واضاف ان "كورتوا سيحصل على 8 مليون يورو راتب سنوي صافي الضرائب".


واحتفل ريال مدريد مؤخرا بوصول النجم البلجيكي للمباراة رقم 100 مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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