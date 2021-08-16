كورتوا حارسا لريال مدريد حتى 2026

وقال النادي في بيان: "اتفق ريال مدريد وكورتوا على تمديد عقد اللاعب والذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 حزيران 2026".

واضاف ان "كورتوا سيحصل على 8 مليون يورو راتب سنوي صافي الضرائب".



واحتفل ريال مدريد مؤخرا بوصول النجم البلجيكي للمباراة رقم 100 مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.