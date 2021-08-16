عاجل.. مباحثات خليجية حول الوضع في أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

قالت البحرين اليوم الإثنين إنها بصدد التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي حول الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم.



وتترأس البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة البحرين على "تويتر" إن البحرين ستجري مشاورات مع دول الخليج العربية الأخرى بشأن الوضع في أفغانستان.

وفر الرئيس الأفعاني الأحد من البلاد بعد إحكام طالبان حصار العاصمة قبل أن يدخل ملسحوها كابول ويسيطرون على القصر الرئاسي.

وتنهي سيطرة طالبان على كابول الحقبة الأمريكية التي امتدت لعقدين في البلد الاستراتيجي، كما يحيي مخاوف من عودة تنظيم القاعدة إلى سابق عهده.