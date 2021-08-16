ارتفاع الناتج الصناعي في الصين 6.4 بالمائة على أساس سنوي

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

ارتفع الناتج الصناعي في الصين 6.4 بالمائة على أساس سنوي في يوليو الماضي مع استمرار انتعاش الطلب على الإنتاج.



وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان لها، اليوم، أن الرقم ارتفع 11.5 بالمائة عن المستوى المسجل في يوليو 2019، ليصل متوسط النمو في العامين الماضيين إلى 5.6 بالمائة.

واشار البيان الى انه في الأشهر السبعة الأولى، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 6.7 في المئة.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) على الأقل.