الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الاسرائلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين حتى الآن.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "أن استمرار الانتهاكات الاسرائلية ضد الفلسطينيين سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

واضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية "أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".

وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته..مطالباً الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.