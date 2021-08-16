تعرف على حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب هايتي

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

ارتفعت، الأحد، حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب هايتي، السبت، إلى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح، بحسب دائرة الحماية المدنية في البلاد.



وأورد بيان للحماية المدنية في هايتي أن "حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت بداية اليوم 15 أغسطس/آب إلى 724 قتيلاً: 500 قتيل في الجنوب ومئة في جراند انس و122 في نيب وقتيلان في الشمال الغربي".

وضرب الزلزال هايتي، السبت، قرابة الساعة 08.30 (12.30 بتوقيت جرينتش)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.

وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكداً أن "عمليّات التدخّل الأولى أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض".

وتبذل المستشفيات القليلة في المناطق المتضررة جهوداً شاقة لتقديم الإسعافات.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري الذي تفقد في مروحية المناطق الأكثر تضرراً حالة الطوارئ، السبت، لمدّة شهر في المقاطعات الأربع المتضررة من الكارثة.