شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون شخص مهددون بالعطش في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن يعلن المسؤولون الأمريكيون يوم الاثنين عن أول نقص في المياه على الإطلاق من نهر يخدم 40 مليون شخص في الغرب ، مما يؤدي إلى خفض عدد المزارعين في ولاية أريزونا العام المقبل وسط موجة جفاف شديدة.

وانخفضت مستويات المياه في أكبر خزان على نهر كولورادو - بحيرة ميد - إلى مستويات قياسية.

وقد قامت الولايات والمدن والمزارعون وغيرهم بتنويع مصادر المياه على مر السنين ، مما يساعد على تخفيف وطأة نقص المياه القادمة. ولكن إذا استمرت الظروف الحالية - أو تكثفت - فسيكون هناك شعور أكثر بعمق المنخفضات الإضافية في السنوات القادمة.

وتشكلت -بحيرة ميد- من خلال بناء سد هوفر في الثلاثينيات. وهي واحدة من عدة خزانات من صنع الإنسان تخزن المياه من نهر كولورادو ، والتي توفر مياه الشرب والري للمزارع والطاقة الكهرومائية لأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا ووايومنغ وأجزاء من المكسيك.