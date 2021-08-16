مقتل مسؤول حماية سنجار ومرافقيه بقصف تركي شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مسؤول محلي في قضاء سنجار، شمال العراق، اليوم الإثنين، بمقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار مع ثلاثة من رفاقه بقصف تركي.

وقال مسؤول قيادة قوات الأمنية في قضاء سنجار، حيدر ششو، في تصريح تابعته ”الخليج 365”، إن "قصفا تم بطائرة تركية يعتقد أنها مسيرة في سنجار القديمة استهدف عربة تابعة لقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكردستاني".

وأكد ششو أن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين".

وأشار إلى أن "القتلى هم المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار ويدعى سعيد حسين واثنين من أفراد الحراسة".

جاء ذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى نينوى، حيث من المتوقع أن يزور قضاء سنجار.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مقتل 3 جنود أتراك، صباح اليوم الاثنين، على أيدي حزب العمال الكردستاني، خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش شمال العراق.