مرشح المعارضة في زامبيا يظفر بالرئاسة في خامس محاولاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا في ساعة مبكرة صباح اليوم الإثنين فوز مرشح المعارضة هاكايندي هيشيليما في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للنتائج، حصل هيشيليما على مليونين و810 آلاف و757 صوتا، متقدما بفارق واضح على الرئيس الحالي إدجار لونجو، الذي حصل على مليون و824 ألفا و201 صوت.

وفي العاصمة لوساكا، احتفل أبناء زامبيا بفوز هيشيليما، الذي سبق له الترشح لمنصب الرئاسة خمس مرات.

ورقص أنصار هيشيليما بفرح في شوارع لوساكا، كما دوت أبواق السيارات والألعاب النارية.

وشكر هيشيليما الناخبين عبر تويتر.

وجرت الانتخابات في الديمقراطية الرائدة السابقة في أفريقيا الثرية باحتياطياتها من النحاس، وسط أزمة اقتصادية ملموسة وتوترات سياسية وقيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا.