روسيا لا ترى في "طالبان" تهديدا لآسيا الوسطى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت روسيا، اليوم الإثنين، إنها لا ترى في حركة طالبان التي أحكمت سيطرتها على الحكم في أفغانستان، تهديدا لآسيا الوسطى.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان قوله، الإثنين، إن روسيا لا ترى أن حركة طالبان في أفغانستان تمثل تهديدا لآسيا الوسطى، التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة حليفة لموسكو.

وانهارت الحكومة الأفغانية، أمس الأحد، مع دخول طالبان العاصمة كابول دون مقاومة تقريبا.

وقال زامير كابولوف الممثل الخاص لبوتين إن موسكو مهدت الطريق سلفا لإقامة اتصالات مع طالبان.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن سفيرها بكابول، دميتري جيرنوف، سيلتقي يوم غد الثلاثاء ممثل طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية.

غير أن البيان أشار إلى أن موسكو لن تتسرع في الاعتراف أو عدمه بالسلطات الأفغانية الجديدة، الأمر يعتمد على سلوكها، في إشارة إلى حركة طالبان، التي أطبقت سيطرتها على كامل البلاد.