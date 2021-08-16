عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية قبل انسحابهم من باب السلسلة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية ثلاثة شبان من القدس القديمة، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب والدفع، أثناء وجودهم عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلتهم.