إكسبو يعلن تعيين «طلبات» مزودا رسميًّا لخدمات توصيل الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن إكسبو 2020 دبي، تعيين شركة «طلبات»؛ الشركة الرائدة إقليميًّا في خدمات توصيل الطعام والتجارة السريعة، مزودا رسميا لخدمات توصيل المأكولات والمشروبات. وستقدم «طلبات» لزوار التجمّع الثقافي الأكبر في العالم، بالتعاون مع أكثر من 30 مطعمًا، أطباقًا ومأكولات من 15 مطبخًا عالميًّا مختلفًا لتناسب جميع الأذواق.



وسوف يعرض مطبخ «طلبات»، وهو مطبخٌ سحابي مُبتكر ومُستدام يمتد على طابقين، لمحاتٍ وتجارب عن مستقبل خدمات توصيل الطعام، بما في ذلك استخدام عربات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات، وروبوتات لإعداد المُثلّجات والقهوة وتقديمها لزوار الحدث الدولي.

وسوف تقدم «طلبات» المأكولات والمشروبات إلى الزوار في المطعم أو توصلها إلى أماكن مُحدّدة ضمن موقع إكسبو 2020 من خلال سائقي توصيل «طلبات» الذين سيقودون دراجات كهربائية آمنة وصديقة للبيئة ومُستدامة.

حضر توقيع الاتفاق وفدٌ من «إكسبو 2020»، وعن شركة «طلبات» كلٌ من «أونر آلجون»؛ نائب رئيس التخطيط الإقليمي، وخالد الفقش؛ المدير المالي، و«يي-وي أنج»؛ مدير المُنتج، و«هنَا نُردل»؛ مدير الموارد البشرية.

وقال جلال عبد اللطيف؛ مدير إدارة، المأكولات والمشروبات، إكسبو 2020 دبي: "في إكسبو 2020 دبي سيجد كل زائر ما يهمه ويستهويه، والطعام مكون محوري وأساسي في التجربة الثقافية المتنوعة والغنية التي نقدمها لزوارنا. سيحظى الجميع بفرصةٍ لاكتشاف الأطباق الشهية من مختلف المطابخ العالمية من دون مغادرة أرض الإمارات العربية المتحدة. نتطلع قدما للكشف عن العديد من الابتكارات المتميزة في مجال المأكولات والمشروبات مثل مطبخ «طلبات» السحابي الذي يمثل تحولا مهما في هذا القطاع،

وسيضيف تنوعًا كبيرًا لتجربة الزائرين ويثريها».

وقال «توماسو رُدريجز»؛ المدير التنفيذي لشركة «طلبات»: "يفصِلُنا أقل من 50 يومًا عن إكسبو 2020 دبي، ونحن متحمّسون حتى نعرض أمام العالم كله مستقبل تقنيات توصيل الطعام، وكذلك لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء بزوارها من أنحاء العالم في هذا الحدث الاستثنائي».

وأضاف: من خلال تعاوننا مع إكسبو 2020، سنتمكّن من عرض بعض التصوّرات ونماذج المشاريع المستقبلية التي نعمل عليها مثل المطبخ السحابي الذي سيُقدّم العديد من المزايا الفريدة. فالمطبخ السحابي لن يطرح فقط قائمةً عريضة ومتنوعة من الأطباق العالمية التي تُحضّر طازجة، لكنه أيضًا سيُساهم في تقليل المخلفات، ويزيد من كفاءة وسرعة خدماتنا لتوصيل الطعام".

يتميّز مطبخ «طلبات» عن غيره من المطابخ السحابية التقليدية، بتركيزه على تجربة العملاء أولًا وأخيرًا، وبدمجه بين خدمة التوصيل أو تقديم الطعام والمشروبات داخل القاعة لزوار إكسبو 2020 دبي.

هذا ويُمكن لزوار إكسبو 2020 أن يطلبوا وجباتهم ومشروباتهم المفضلة عبر تطبيق «طلبات» المُتاح على متجر تطبيقات جوجل بلاي ومتجر تطبيقات آبل، وكذلك متجر تطبيقات شركة هواوي.

سيكون إكسبو 2020 دبي من أُولى الفعاليات الضخمة العالمية المُقامة منذ بداية جائحة كوفيد-19، وتنطلق فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 حتى الحادي والثلاثين من مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد على ستة أشهر.