ليبيا.. تسجيل 2688 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 2688 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1688 شخصا، وتسجيل 29 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، ، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 742 إصابة و397 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 284 ألفًا و618 شخصًا، بينهم 73 ألفًا و521 حالة نشطة، ووفاة 3933 شخصا.