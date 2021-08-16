شكرا لقرائتكم السيول تجتاح تركيا.. 70 قتيلاً و47 مفقوداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 70 شخصاً حتفهم بسبب السيول التي اجتاحت بلدات في أقاليم مطلة على البحر الأسود في تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين. ويواصل العاملون في مجال الطوارئ البحث عن 47 مفقوداً.

يذكر أن السيول كانت جلبت الفوضى الأسبوع الماضي إذ جرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت مباني وجسوراً وأغلقت طرقاً وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

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كما لقي 60 شخصاً حتفهم نتيجة السيول في إقليم كاستامونو. وقالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إن 9 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في سينوب وسقط قتيل في بارتين، مضيفة أن هناك 47 مفقوداً في كاستامونو وسينوب.

وأظهرت مقاطع صورتها طائرات مسيرة أضراراً كبيرة لحقت ببلدة بوزكورت بإقليم كاستامونو، حيث أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث في أنقاض المباني المدمرة مطلع الأسبوع.

من إقليم كاستامونو الأحد (رويترز)

وأشارت الإدارة إلى إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

إلى ذلك حذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من السيول مع توقع هطول أمطار غزيرة الاثنين على أقاليم بالبحر الأسود تقع شرق المناطق التي لحق بها الضرر الأسبوع الماضي.