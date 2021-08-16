شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الصحافة المصرية لها تاريخ عريق ومبنى النقابة يحتفظ بكثير منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن الصحافة المصرية لها تاريخ عريق، وأن مبنى نقابة الصحفيين يحتفظ بكثير من التاريخ، مشيرا إلى أن تاريخ المهنة مسجل بأسماء كثيرة من العظماء، وأن وحدة الصحفيين نقطة مهمة.

وأضاف "القصاص" خلال محاضرة ألقاها على الطلاب المتقدمين للقيد بنقابة الصحفيين، أن أجيالهم تربوا على أيدى أساتذة وعظماء هذه المهنة مثل الكاتب الصحفى الراحل كامل زهيرى و أحمد رجب و محمود السعدنى و موسى صبرى و محمد حسنين هيكل و صلاح عيسى، وكذلك الكاتب الصحفى جلال عارف، مشيرا الى أنهم كانوا محظوظين بالعمل مع أساتذة كبار.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، الى أن أجيالهم بدأت من أشكال مختلفة من الصحافة.