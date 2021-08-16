كيف دعمت الدولة ذوى الهمم ثقافيا الفترة الماضية.. تقرير حكومى يجيب

وفي إطار الاهتمام الحكومى بتعزيز الاهتمام بذوي الهمم، نستعرض أبرز الانجازات التي قدمت لهم في الجانب الثقافي خلال الفترة ( يوليو 2018 - يونيو 2020 ) في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه:

1- جرى تنفيذ 5917 نشاطا متنوعا، منها تنظيم 294 نشاطا وفعالية ومسابقة لذوي الهمم من خلال صندوق التنمية الثقافية ، استفاد منها 11913 مواطنا.

2- تشغيل قاعة المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتب وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة.

3- طبعة الطباعة عشرات الكتب نظام برايل.

4- تأسيس “ فرقة الشمس “ لذوي الهمم ، كأول فرقة رسمية تابعة للدولة .

وتهدف جهود التنمية الثقافية التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ظل توجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية ونبذ التطرف الفكري، إلى جانب الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادا على تنمية المواهب و قدرات المبدعين ، والتوسع في الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة.