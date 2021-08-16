نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الإجازة البرلمانية

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القاهرة - سامية سيد - نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الساعات الماضية سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فاعليات محلية أو دولية، حيث شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن التنسيقية أمس في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية.

ضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وطارق الخولي ونادر مصطفى ، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعى وراجيه الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين و الإعلاميين و قيادات المجتمع المدنى والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات .





كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك" الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة،وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وعماد خليل ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندرية ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

وشهد اللقاء حضور نخبة من قادة الفكر من مختلف المجالات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.





فيما شارك النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفالية الـ 68 لذكري الهجوم علي ثكنة مونكادا، والذكري الـ 95 لميلاد زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، وذلك بمقر إقامة السفيرة الكوبية بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد النائب طارق الخولي علي رغبته في تعميق العلاقات بين مصر وكوبا وجميع دول أمريكا اللاتينية، وذلك انطلاقًا من دوره في البرلمان المصري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كما أوضح الخولي، أن مصر تعيش حقبة زمنية فريدة، بداية من إطلاق الجمهورية الجديدة ومرورًا بالإنجازات على مختلف الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بملف تمكين الشباب والمرأة، حيث أن البرلمان الحالي يشهد وجود أكبر نسبة منهما.





وأشادت تانيا أجيار فرنانديز، سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة؛ بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأعربت عن تطلعها في تبني تعاون مثمر بين الجانبين، كما أبدت رغبتها في زيادة قنوات الاتصال بين البرلمانيين المصري والكوبي.