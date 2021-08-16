ضبط 20 "تاجر مخدرات" وتنفيذ 4800 حكم قضائي خلال حملة أمنية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، وبعض القرى الأخرى لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، والهاربين من الأحكام.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد شن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 4835 حكما قضائيا متنوعا، و20 متهمًا بالإتجار في المخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وضبط 8 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

كما جرى ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط 5 أشخاص تحت المراقبة هاربين، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.